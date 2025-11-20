Sábado – Pense por si

Mundo

Comissão aposta na digitalização e modernização dos sistemas judiciais na UE

Lusa 12:22
A primeira estratégia define 14 medidas para ajudar os Estados-membros a libertar o potencial da IA e das ferramentas digitais nos sistemas judiciais.

A Comissão Europeia quer digitalizar e modernizar os sistemas judiciais na União Europeia (UE) e para isso apresentou esta quinta-feira o pacote Justiça Digital 2030 com o objetivo de dar ferramentas adequadas aos profissionais da justiça.

Comissão Europeia aposta na digitalização da justiça na UE até 2030
Comissão Europeia aposta na digitalização da justiça na UE até 2030 AP

O pacote Justiça Digital inclui a Estratégia Justiça Digital@2030 e a Estratégia Europeia de Formação Judiciária 2025-2030 que, em conjunto, deverão promover a transformação digital dos sistemas judiciais, tirando partido de tecnologias de ponta como a inteligência artificial (IA) para aumentar a eficiência, reduzir os custos e melhorar o acesso à justiça para todos, segundo um comunicado do executivo comunitário.

A primeira estratégia define 14 medidas para ajudar os Estados-membros a libertar o potencial da IA e das ferramentas digitais nos sistemas judiciais, como promover a partilha de boas práticas entre os Estados-membros no que respeita às ferramentas digitais utilizadas pelos profissionais da justiça em toda a UE, alojadas no Portal Europeu da Justiça.

Outra medida é o desenvolvimento de um conjunto de instrumentos que permita aos Estados-membros partilhar as ferramentas informáticas e de IA utilizadas na justiça para acelerar a digitalização e ajudar a gerar poupanças.

A Comissão realizará um estudo para encontrar uma solução europeia para as questões técnicas decorrentes da cooperação entre sistemas judiciais.

A Estratégia Europeia de Formação Judiciária 2025-2030 inclui formação prática, por exemplo, sobre sistemas digitais de gestão de processos, ferramentas digitais de cooperação transfronteiriça e tecnologias de comunicação seguras e outras atividades de sensibilização sobre os impactos das ferramentas digitais e de IA na justiça.

Os juízes e outros profissionais da justiça também precisam de ter formação adequada para aplicar o direito digital da UE, como o Regulamento dos Serviços Digitais.

