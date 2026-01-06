Sábado – Pense por si

Maria Henrique Espada
06 de janeiro de 2026 às 23:00

Chama-se escrutínio, senhores

A ideia semi-conspirativa de que “isto aparece agora” porque há uma corrida eleitoral é uma ironia auto-infligida.

A 30 de julho de 2014, já lá vai algum tempo, a SÁBADO publicou uma capa em que dizia que José Sócrates estava a ser investigado pela justiça, que esta já lhe tinha levantado o sigilo bancário e fiscal e que ponderava mesmo detê-lo para interrogatório. Foi um escândalo. Sócrates desmentiu, a PGR desmentiu (enfim, mais ou menos...), e inúmeros comentadores e analistas – omitamo-los por caridade cristã – falaram em “jornalismo de sarjeta”. Afinal Sócrates estava ser investigado, os sigilos foram levantados e quatro meses depois seria detido.

Crime lei e justiça Política José Sócrates Marcelo Rebelo de Sousa Gouveia Belém Conselho de Estado
