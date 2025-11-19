Sábado – Pense por si

Alfredo Leite do Correio da Manhã é o primeiro jornalista português em Gaza

11:53
Diretor adjunto do CM integrou uma comitiva de jornalistas de um conjunto selecionado de órgãos de informação ocidentais.

O jornalista Alfredo Leite, um dos repórteres de guerra mais experientes do País, foi o primeiro jornalista português a entrar em Gaza.

Esta madrugada, o diretor adjunto do CM integrou uma comitiva de jornalistas de um conjunto selecionado de órgãos de informação ocidentais.

Além do Correio da Manhã, integraram essa comitiva a ABC e a NBC norte-americanas, a britânica Sky News e ITN, a francesa BFM, a Record do Brasil e o Times of Israel.

O enviado especial do CM esteve nos arredores da cidade de Gaza, sempre acompanhado pelo exército israelita.

Aos jornalistas ocidentais não foi permitido falar com pessoas em Gaza.

As reportagens feitas no terreno serão emitidas ao longo do dia no canal NOW.

