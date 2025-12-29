Sábado – Pense por si

Portugal

Indiscretos: Alexandra Leitão contrata mulher de Pedro Nuno Santos

SÁBADO
SÁBADO 23:00

Uma avença de €3.950 por mês durante quatro anos. E ainda o candidato que está todo bordado, o anúncio político num jornal e as boas notícias da ATL

Depois de Pedro Nuno Santos (quando era líder do PS) ter escolhido Alexandra Leitão para cabeça de lista à câmara de Lisboa, a mesma Alexandra Leitão (agora vereadora da oposição, depois de ter perdido as eleições) escolheu a mulher de Pedro Nuno Santos para sua assessora “na área da economia e conceção e desenvolvimento de políticas públicas municipais”. A avença custa €3.950 mais IVA por mês (€94.800 nos quatro anos de mandato). Catarina Gamboa, que era chefe de gabinete de Duarte Cordeiro no ministério do Ambiente, regressa assim à câmara de Lisboa, onde foi assessora do mesmo Duarte Cordeiro quando este era vereador.

Tópicos Cozinhar Políticas ambientais Política Pedro Nuno Santos Alexandra Leitão Partido Socialista Duarte Cordeiro Lisboa Turismo de Lisboa
Germano Almeida
Germano Almeida

O ano 1 da Grande Transição

Este ano de 2025 acabou com a Ordem Internacional Liberal. Parece vir aí uma nova Ordem das Grandes Potências, baseada na Força, já não nas regras. Mas ainda só estamos a iniciar a Transição. Trump fez um primeiro ano de segundo mandato desastroso. Putin agradece e tentará, em 2026, aproveitar o triunfo de ter "conquistado" Washington, apesar de, no terreno, ter falhado a tomada de Kiev. Preparem-se para alguns anos de incerteza, risco e nevoeiro. Nós, europeus, ainda não sabemos lidar com a perda americana

Indiscretos: Alexandra Leitão contrata mulher de Pedro Nuno Santos