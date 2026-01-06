Sábado – Pense por si

Carlos Torres
06 de janeiro de 2026 às 23:00

Cuidar do coração

Sabia que 80% dos casos de doenças cardiovasculares podiam ser evitados ou pelo menos adiados uma década? E ainda: a história do empresário António Quaresma; a moda dos microcasamentos.

As doenças cardiovasculares são as que mais matam em Portugal. Mas há um dado contracorrente: a mortalidade tem vindo a baixar porque os tratamentos são cada vez melhores. E é neste sentido que há avanços que quase parecem ficção científica. O que permite que doentes antes impossíveis de operar, possam agora ser intervencionados. Como uma mulher com quem a jornalista Lucília Galha falou, que já tinha sido operada três vezes ao coração mas precisava de uma quarta cirurgia. Não sobreviveria no bloco se a abrissem, mas também morreria se não fizessem nada (porque já não conseguia quase mexer-se). Foi operada de forma minimamente invasiva e até pôde ir conhecer a neta à África do Sul no Natal.

Carlos Torres

