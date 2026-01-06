Sábado – Pense por si

João Pedro George
João Pedro George
06 de janeiro de 2026 às 23:00

Parte 3: As últimas aventuras dos poemas quase perdidos da mãe de Fernando Pessoa

Os derradeiros dias de Pessoa com a mãe, a dama de companhia que guardou os papéis de Flores Singelas e o seu esquecimento, durante anos, no espólio de Natália Correia

Depois de enviuvar em 1884, a avó materna de Fernando Pessoa, Madalena Xavier Pinheiro, regressou a Angra do Heroísmo, ficando a viver na casa da filha Ana Luísa Nogueira de Freitas (tia materna de Fernando Pessoa, carinhosa e familiarmente conhecida por Tia Anica), casada com João Nogueira de Freitas, seu primo direito, ilustre agrónomo distrital.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Poesia Morte Futebol Fernando Pessoa Maria Madalena Natália Correia Ponta Delgada Biblioteca Pública do Estado África do Sul Lisboa Sport Lisboa e Benfica Rádio e Televisão de Portugal Casa Fernando Pessoa
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Cuidar do coração

Sabia que 80% dos casos de doenças cardiovasculares podiam ser evitados ou pelo menos adiados uma década? E ainda: a história do empresário António Quaresma; a moda dos microcasamentos.

Menu shortcuts

Parte 3: As últimas aventuras dos poemas quase perdidos da mãe de Fernando Pessoa