PARLAMENTO. O ESTRANHO CASO DA ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS

Chega promove ex-chefe de André Ventura

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 23:00

O partido apresentou no parlamento uma proposta anti-okupas e chamou para audição os antigos patrões de André Ventura numa consultora

No dia 29 de julho discutia-se na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a proposta do Chega para a “celeridade no julgamento de processos relacionados com a ocupação ilegal de imóveis”, conhecidos por okupas. Em nome do Chega, a deputada Vanessa Barata apresentou um requerimento para audição presencial da Associação Portuguesa de Proprietários (APPROP), criada há menos de 10 anos. O requerimento contrastava com o de João Almeida, do CDS-PP, que queria ouvir a Associação Lisbonense de Proprietários, porque esta tem mais de um século de “reflexão sobre estas matérias e já participou em processos deste género ao longo das últimas décadas”, como conta à SÁBADO.

