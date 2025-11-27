Nicolás Maduro proíbe TAP e outras cinco companhias aéreas de operarem na Venezuela

Nicolás Maduro tinha ameaçado e agora cumpriu. A Venezuela revogou as licenças da TAP, Iberia, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines e da Gol, as companhias aéreas que cancelaram voos e seguiram o conselho dos Estados Unidos de não sobrevoar o país, pelo que estão a partir de agora impedidas de operar na Venezuela, avança esta quinta-feira o jornal espanhol 'El País'.

O Ministério de Transporte e o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil daquele país da América Latina acusam as companhias aéreas de "se juntarem às ações de terrorismo de Estado promovido pelo Governo dos Estados Unidos", pelo que foi decidido "suspender unilateralmente as operações aerocomerciais de e para a República Boliviana da Venezuela".

Recorde-se que no último sábado a TAP cancelou os voos para Caracas, por considerar que "o espaço aéreo não é seguro".

Isto aconteceu depois de a Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos ter emitido um aviso instando os voos comerciais a "extremar a precaução" ao sobrevoarem a Venezuela e o sul das Caraíbas, devido ao que considera "uma situação potencialmente perigosa na região".

O alerta surgiu depois de os Estados Unidos terem levado a cabo um destacamento militar sem precedentes para o Caribe, incluindo o seu maior porta-aviões, o 'USS Gerald Ford', em ações de combate ao narcotráfico e imigração ilegal, segundo explicou Donald Trump.

As autoridades da Venezuela tinham dado na última segunda-feira um prazo de 48 horas às companhias aéreas para retomarem as operações, sob pena de cancelar as licenças de operação no país, o que acabou agora por acontecer.