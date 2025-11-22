TAP cancela voos para Caracas devido à instabilidade política na Venezuela

Governo de Trump intensificou a pressão sobre o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013.
A TAP cancelou, este sábado, os voos para Caracas, na Venezuela. Fonte oficial da TAP, confirmou ao CM que o “espaço aéreo não é seguro”.
De acordo com a AP, a Administração de Aviação Federal dos EUA (FAA) já tinha alertado sexta-feira as principais companhias aéreas sobre uma situação potencialmente perigosa ao sobrevoar a Venezuela.
"A ameaças podem representar um risco potencial para as aeronaves em todas as altitudes, incluindo durante o sobrevoo, as fases de chegada e partida e/ou aeroporto e aeronaves em terra", refere o comunicado da FAA.
Recorde-se que recentemente houve uma escalada das tensões na Venezuela.
O alerta surge num momento em que o governo de Trump intensificou a pressão sobre o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013.
