TAP cancela voos para Caracas devido à instabilidade política na Venezuela

Governo de Trump intensificou a pressão sobre o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013.

A TAP cancelou, este sábado, os voos para Caracas, na Venezuela. Fonte oficial da TAP, confirmou ao CM que o “espaço aéreo não é seguro”.

De acordo com a AP, a Administração de Aviação Federal dos EUA (FAA) já tinha alertado sexta-feira as principais companhias aéreas sobre uma situação potencialmente perigosa ao sobrevoar a Venezuela. 

"A ameaças podem representar um risco potencial para as aeronaves em todas as altitudes, incluindo durante o sobrevoo, as fases de chegada e partida e/ou aeroporto e aeronaves em terra", refere o comunicado da FAA. 

Recorde-se que recentemente houve uma escalada das tensões na Venezuela. 

O alerta surge num momento em que o governo de Trump intensificou a pressão sobre o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que está no poder desde 2013. 

