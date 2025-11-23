Sábado – Pense por si

Pedro Sánchez apela ao diálogo para resolver novo episódio na crise entre EUA e Venezuela

Lusa 15:56
Várias companhias aéreas da Europa e da América, incluindo a TAP, cancelaram voos para aquele país da América Latina.

O presidente do Governo espanhol pediu este domingo diálogo e respeito pelo direito internacional devido ao cancelamento de voos para a Venezuela após o aviso de cautela dos Estados Unidos a quem sobrevoar aquele país e o sul do Caribe.

Pedro Sánchez, presidente do Governo de Espanha
Pedro Sánchez, presidente do Governo de Espanha AP

Várias companhias aéreas da Europa e da América, incluindo a TAP, cancelaram voos para a Venezuela após Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos ter emitido um aviso internacional com uma advertência.

Questionado na conferência de imprensa após a cimeira do G20, que decorreu no fim de semana em Joanesburgo, na África do Sul, sobre este novo episódio nas relações entre os Estados Unidos e a Venezuela, Pedro Sánchez recordou que "a Espanha sempre teve a mesma posição, consistente em abrir espaços de diálogo e pedir respeito ao direito internacional".

E foi isso que o chefe do governo espanhol voltou a reivindicar na cimeira, lembrando que a Espanha não reconheceu o resultado das últimas eleições na Venezuela.

Pedro Sánchez, no entanto, referiu que isso "não é impedimento para que se peça a abertura de diálogos que permitam resolver esta crise".

