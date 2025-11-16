Sábado – Pense por si

Mundo

Porta-aviões mais avançado dos EUA chega às Caraíbas em plena escalada de tensão com Venezuela

Lusa 19:38
As mais lidas

USS Gerald Ford, o porta-aviões mais avançado da marinha dos Estados Unidos, transporta nomeadamente quatro esquadrilhas de aviões de combate e é acompanhado por três cruzadores lança-mísseis.

Os Estados Unidos anunciaram este domingo a chegada ao mar das Caraíbas do seu porta-aviões USS Gerald Ford, oficialmente no âmbito de operações de combate ao narcotráfico, mas que ocorre em plena escalada das tensões com a Venezuela.

USS Gerald Ford navega nas Caraíbas, em tensão com a Venezuela
USS Gerald Ford navega nas Caraíbas, em tensão com a Venezuela U.S. Navy/Getty Images

O USS Gerald Ford, o porta-aviões mais avançado da marinha dos Estados Unidos, transporta nomeadamente quatro esquadrilhas de aviões de combate e é acompanhado por três cruzadores lança-mísseis, estando agora sob o comando norte-americano para a América Latina e Caraíbas, o Southcom.

O que é o USS Gerald R. Ford, o porta-aviões com capacidade nuclear que Trump enviou para as Caraíbas?
Leia Também

O que é o USS Gerald R. Ford, o porta-aviões com capacidade nuclear que Trump enviou para as Caraíbas?

O grupo aeronaval "irá unir as suas forças às já presentes no mar das Caraíbas", incluindo um grupo anfíbio e uma unidade embarcada de Fuzileiros Navais, detalhou o Southcom em comunicado.

Desde agosto, Washington mantém uma importante presença militar nas Caraíbas, com destaque para meia dúzia de navios de guerra, oficialmente para combater o tráfico de droga com destino aos Estados Unidos.

Nas últimas semanas, os Estados Unidos realizaram cerca de 20 ataques aéreos nas Caraíbas e no Pacífico contra embarcações que acusam – sem apresentar provas – de transportar droga, causando um total de 76 vítimas.

A Venezuela acusa Washington de usar o pretexto do narcotráfico "para impor uma mudança de regime" em Caracas e apoderar-se do seu petróleo.

Donald Trump, que autorizou operações secretas da CIA na Venezuela, deu indicações contraditórias sobre a sua estratégia, mencionando em alguns momentos ataques no solo venezuelano e alertando sobre dias contados para o Presidente Nicolás Maduro, mas também afastando a ideia de uma guerra.

Face às declarações de Washington, na terça-feira o exército venezuelano anunciou um destacamento "massivo" em todo o país, contra o "imperialismo" americano.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, negou na terça-feira alegações de que a Venezuela tenha solicitado assistência militar a Moscovo após a escalada das tensões com os Estados Unidos, mas os dois países assinaram um Acordo de Parceria e Cooperação Estratégica, que entrou em vigor na quarta-feira, depois de o parlamento russo ter instado a comunidade internacional a condenar as “ações provocatórias dos Estados Unidos” contra a Venezuela.

Artigos Relacionados
Tópicos Drogas Guerra Tráfico de droga Forças armadas Estados Unidos Venezuela Washington D.C. Gerald Ford Agência Central de Inteligência Nicolás Maduro Sergey Lavrov Donald Trump
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Porta-aviões mais avançado dos EUA chega às Caraíbas em plena escalada de tensão com Venezuela