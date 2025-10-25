O que é o USS Gerald R. Ford, o porta-aviões com capacidade nuclear que Trump enviou para as Caraíbas?

Porta-aviões possui dois reatores nucleares e transporta mísseis de médio alcance. Autorizado para abater submarinos ou navios inimigos, deverá desempenhar agora um papel no combate ao narcotráfico.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira o envio de um dos maiores porta-aviões do mundo - o USS Gerald R. Ford - para o mar das Caraíbas, como forma de combate ao narcotráfico. A ordem foi dada pelo secretário de Departamento de Guerra, Pete Hegseth, mas ainda não é claro quando é que este chegará ao local. Sabe-se, no entanto, que no mar das Caraíbas e nas bases militares de Porto Rico já se encontram oito navios dos Estados Unidos, além de um submarino nuclear com quase 10 mil militares a bordo.



USS Gerald R. Ford é enviado para o mar das Caraíbas para combater o narcotráfico Federico Gambarini/picture-alliance/dpa/AP Images

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, entretanto já reagiu a este anúncio e acusou os Estados Unidos de "fabricarem a guerra".

O que é o USS Gerald R. Ford?

O USS Gerald R. Ford recebeu o nome do antigo presidente dos EUA, Gerald R. Ford, - que serviu em porta-aviões durante a Segunda Guerra Mundial - e agora é descrito como um dos maiores porta-aviões do mundo. Capaz de transportar até 90 aeronaves - nomeadamente caças-bombardeiros F/A-18 Super Hornet e aviões E-2 Hawkeye - pode levar também até 5 mil militares a bordo. O seu objetivo é monitorizar navios, aeronaves, mísseis, drones e submarinos inimigos que se aproximam. Se necessário pode até abatê-los.

Como todos os outros porta-aviões da Marinha dos EUA, o USS Gerald R. Ford possui capacidades nucleares: é movido por dois reatores nucleares. Além dispõe de vários sistemas de defesa aérea, como mísseis de médio alcance Sea Sparrow Evolved e mísseis Rolling Airframe, e apresenta radares bastante sofisticados.

Podendo atingir uma velocidade de 55km/h, tem 40 metros de altura, 337 metros de comprimento de 79 metros de largura.

O USS Gerald R Ford foi produzido pela Huntington Ingalls Industries e segundo o Serviço de Pesquisa do Congresso, citado pelo jornal New York Times, terá custado cerca de 13 mil milhões de dólares (€11 mil milhões).

A primeira vez que foi anunciada a sua construção foi a 9 de novembro de 2009, durante um evento, sendo que entrou ao serviço da Marinha pela primeira vez em 2017.

O envio deste porta-aviões marca, assim, uma mudança na escalada militar entre a Venezuela e os Estados Unidos. O primeiro ataque norte-americano contra uma embarcação nas Caraíbas ocorreu em setembro deste ano. Na altura, o presidente Donald Trump afirmou que a bordo seguiam membros do gangue venezuelano Tren de Aragua. Agora, o republicano pretende estender estes ataques a operações terrestres na Venezuela.

Trump tem feito também várias acusações contra o presidente venezuelano. Garante que Nicolás Maduro colabora com várias redes criminosas ligadas ao narcotráfico, cujas drogas acabam por entrar nos EUA.