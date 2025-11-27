EUA suspendem pedidos de imigração de afegãos após ataque a dois militares em Washington

Um cidadão afegão foi identificado como suspeito do ataque.
Os Estados Unidos anunciaram a suspensão de todos os pedidos de imigração de cidadãos do Afeganistão, depois de um afegão ter sido identificado como suspeito do ataque, na quarta-feira, a dois membros da Guarda Nacional em Washington.
Dois membros da Guarda Nacional foram baleados junto à Casa BrancaAP
A medida foi comunicada na conta oficial dos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos e tem “efeito imediato”.
De acordo com a publicação, todos os processos de asilo vão permanecer suspensos “enquanto se aguarda uma nova revisão dos protocolos de segurança e verificação de antecedentes”.
Antes do anúncio, Trump endureceu a retórica anti-imigração em relação aos cidadãos afegãos e classificou o ataque aos militares da Guarda Nacional em Washington D.C. como “um ato de terror”.
Também responsabilizou diretamente o ex-presidente Joe Biden, lembrando que o suspeito entrou no país em 2021 ao abrigo de um programa que procurava acolher afegãos após o regresso dos talibãs ao poder.
“Temos agora de voltar a examinar todos os estrangeiros que entraram no nosso país vindos do Afeganistão”, disse o republicano num vídeo oficial divulgado pela Casa Branca.
Após o ataque, o secretário de Estado da Guerra, Pete Hegseth, afirmou que este tipo de incidentes “não será tolerado”, especialmente porque ocorreu “a poucos passos da Casa Branca”.
Hegseth anunciou o envio de 500 soldados adicionais para a capital norte-americana.
As autoridades locais ainda estão a investigar o ataque, e os dois soldados feridos permanecem em estado delicado em diferentes instituições médicas.
