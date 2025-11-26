Presidente da Colômbia garante que interesse de Trump na Venezuela é apenas um: "Petróleo"

Gustavo Petro explica que o líder dos Estados Unidos não quer saber do narcotráfico.

O presidente da Colômbia assegurou numa entrevista à CNN que o interesse de Donald Trump na Venezuela não está na alegada democratização do país nem no combate ao narcotráfico. Para Gustavo Petro o líder dos Estados Unidos está apenas focado no petróleto.



Gustavo Petro recorda que a Venezuela tem muitas reservas de petróleo. EPA

"O petróleo é o centro da questão", assegurou Petro, recordando que a Venezuela é um dos maiores produtores do Mundo.

Os Estados Unidos intensificaram recentemente as atividades militares nas Caraíbas, com o intuito declarado de combater o narcotráfico, tendo inclusivamente colocado no local o 'USS Gerald Ford', o seu maior porta-aviões no local.

Foi também recomendado que as companhias áreas comerciais não sobrevoem a Venezuela, o que levou algumas delas, como a TAP e a Ibéria, a cancelarem todos os voos para Caracas.

"Tudo isto não passa de uma negociação sobre petróleo, acredito que essa é a lógica de Donald Trump. Ele não está a pensar no regime político da Venezuela ou no tráfico de drogas", sublinhou Gustavo Petro, recordando que a Venezuela nem é um dos maiores produtores de drogas na região.

O líder colombiano, que Trump já apelidou de "traficante ilegal de drogas”, deixou uma mensagem aos membros das forças especiais dos Estados Unidos. "A vossa sua função, como se diz nos juramentos, é lutar contra a opressão. Repeti isso nas ruas dos Estados Unidos e custou-me caro", referiu Petro.

O presidente colombiano, recorde-se, teve o seu visto revogado pelo Departamento de Estado norte-americano após o final da Assembleia Geral da ONU, em setembro, depois de ter pedido publicamente aos soldados norte-americanos que desobedecessem a Trump e "não apontassem as espingardas à humanidade".

