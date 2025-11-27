Sábado – Pense por si

Moscovo vai encerrar o último consulado polaco na Rússia

Lusa 11:12
Esta é uma resposta ao anúncio da semana passada sobre o encerramento do último consulado russo na Polónia.

A Rússia vai encerrar o último consulado polaco em funcionamento na Rússia, localizado em Irkutsk, na Sibéria, em resposta ao anúncio da semana passada sobre o encerramento do último consulado russo na Polónia.

Embaixada da Rússia na Polónia
Embaixada da Rússia na Polónia AP Photo/Czarek Sokolowski

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia informou esta quinta-feira o embaixador polaco sobre o encerramento do consulado a partir do final do ano.

Trata-se de uma resposta à decisão das autoridades polacas de revogar, a partir de 23 de dezembro, o acordo para o funcionamento do consulado geral da Rússia em Gdansk, Polónia.

O Governo de Varsóvia anunciou na semana passada que vai encerrar o último consulado russo em funcionamento na Polónia, em Gdansk, após a sabotagem de uma linha férrea, que as autoridades polacas atribuíram à Rússia.

Varsóvia identificou dois cidadãos ucranianos suspeitos de agirem a soldo de Moscovo e que causaram danos numa linha férrea crucial para o transporte de armas, passageiros e mercadorias para a Ucrânia.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse ainda que a decisão das autoridades polacas de encerrar o consulado em Gdansk foi "uma medida abertamente hostil e injustificada", tomada "sob um pretexto absurdo".

Após as medidas recíprocas, as únicas missões diplomáticas que restam entre os dois países são a embaixada russa em Varsóvia e a embaixada polaca em Moscovo.

As relações entre Varsóvia e Moscovo sempre foram tensas, mas deterioraram-se significativamente após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, com a Polónia a tornar-se um dos principais aliados de Kiev.

Moscovo vai encerrar o último consulado polaco na Rússia