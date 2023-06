Morreu o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi morreu, esta segunda-feira, no hospital San Raffaele, em Milão.







Segundo avança o Corriere Della Sera , o líder do partido Forza Italia, de 86 anos, encontrava-se internado desde sexta-feira devido à leucemia que lhe tinha sido diagnosticada há uns meses. Recentemente tinha passado por uma recuperação de 45 dias que envolveu internamento nos cuidados intensivos, devido a uma pneumonia.O jornal italiano La Repubblica indica que o político italiano e magnata dos media terá morrido às 9h30 da manhã (8h30, em Lisboa), citando fontes próximas da família. A imprensa italiana dá conta de que os filhos e o irmão Paolo foram vistos a entrar no hospital esta manhã.Três vezes primeiro-ministro de Itália (1994 e 95, 2001 e 2006, e 2008 e 2011), Berlusconi fica ligado à história política do país transalpino das últimas décadas. Além disso, deixa a sua marca como empresário da construção civil, magnata da televisão, presidente de Milão e depois de Monza e fundador do partido Forza Italia.Conhecido como "um matador absoluto", Il Cavaliere foi ainda arguido em processos sensacionais.A rede de televisão de que Berlusconi foi fundador e que é presidida pelo filho, a Mediaset, também já confirmou a notícia. De lágrimas nos olhos os jornalistas Federica Panicucci e Francesco Vecchi confirmaram a morte do magnata e anunciaram um especial em honra do fundador da empresa.Também o antigo primeiro-ministro Matteo Renzi reagiu no Twitter . "Silvio Berlusconi fez história neste país. Muitos o amaram, outros tantos o odiaram: todos devem reconhecer hoje que o seu impacto na vida política, mas também económica, desportiva, televisiva não tem precedentes. Hoje Itália chora junto com a família, aos seus amigos, às suas empresas, ao seu partido. A todos aqueles que gostavam dele o meu abraço mais afetuoso e sincero. Nestes momentos recordo os nossos encontros, os muitos conselhos, os nossos acordos e os nossos desacordos."(Em atualização)