Os herdeiros de Berlusconi que têm direito a 6,4 mil milhões de euros

Silvio Berlusconi morreu esta segunda-feira e deixou uma fortuna de 6,4 mil milhões de euros, segundo a Forbes, que deverão ser herdados pelos seus cinco filhos.







REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Do seu casamento com Carla Dall’Oglio, Berlusconi tem dois filhos Marina Elvira, de 56 anos, e Pier Silvio, de 54 anos. Já do seu relacionamento com a atriz Verónica Lario tem mais três filhos, Bárbara, 38, Eleonora, 37, Luigi, 34.Carla Dall’Oglio é, desde 2005, presidente da Fininvest, um grupo que incluiu a Mediaset, grupo Mondadori, teatro Manzoni e AC Monza. Atualmente é considerada uma das mulheres mais ricas de Itália e a Forbes chegou a elege-la como a mulher mais poderosa do mundo. Casou-se com o ex-bailarino Maurizio Vanadio em 2008 e têm dois filhos, Gabriele de 21 anos e Silvio de 19.Pier Silvio também é atualmente um dos italianos mais ricos. Atualmente é um dos é um dos acionistas maioritários da Fininvest, onde desempenha o cargo de vice-presidente executivo uma vez que e é formado em comunicação e marketing. Tem três filhos, Lucrezia Vittoria de 33 anos filha da modelo Emanuela Mussida, Lorenzo Mattia de 13 anos e Sofía Valentina de 7 da apresentadora Silvia Toffanin, com quem mantém um relacionamento desde 2002.Berlusconi e Carla Dall’Oglio separam-se em 2009 devido à infidelidade do três vezes primeiro-ministro de Itália, que já mantinha um relacionamento com Verónica Lario, mas só chegaram a um acordo em 2014, altura em que os seus três filhos mais novos já possuíam 7,5% das ações da Fininvest e moravam na Villa Belvedere na Lombardia, avaliada em 78,1 milhões de euros.Desde 2003 que Bárbara Berlusconi faz parte do conselho de administração da Fininvest e até 2022 foi CEO do AC Milan. Tem cinco filhos, Alessandro de 15 anos, Edoardo de 13, Leono de 6, Francesco Amos de 5 e Ettore Quinto com um ano.Eleonora preside a instituição de caridade Fondazione Milan Onlus desde 2013 e apenas um ano depois passou a ser também a CEO da Holding Quattordicesima, uma empresa de gestão de investimentos. Tem três filhos com o modelo inglês Guy Binns, Riccardo de 10 anos, Flora de 7 anos e Artemisia de 4 anos.O filho mais novo de Berlusconi é formado em economia e detém, em conjunto com as suas duas irmãs, a Bel Immobiliare. É o único filho de Berlusconi que ainda não tem filhos mas é casado desde 2020 com Federica Fumagalli.