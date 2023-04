Ex-primeiro-ministro italiano está internado com uma pneumonia, consequência da leucemia, refere a Reuters.

Silvio Berlusconi dignosticado com leucemia

O político italiano Silvio Berlusconi foi diagnosticado com leucemia, confirmou uma fonte à Reuters, depois da notícia ter sido avançada pelo Corriere della Sera. Desde ontem que o ex-primeiro-ministro está internado nos cuidados intensivos do hospital de San Raffaele, em Milão.







Aos 86 anos, Berlusconi foi internado depois de sentir dificuldades respiratórias, tendo sido diagnosticada uma pneumonia. O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros Antonio Tajani disse à RAI (televisão pública) que "Berlusconi passou uma noite tranquila e a sua condição é estável", informação que lhe foi transmitida pelo médico pessoal do líder do partido Forza Italia.O ex-governante cujo o partido faz parte da coligação de governo liderado por Giorgia Meloni tem tido, nos últimos anos, vários sustos de saúde. Mais recentemente esteve, na semana passada, vários dias internado para fazer exames de rotina."Ele é uma rocha, por isso, também vai safar-se também desta vez", referiu o irmão mais novo de Berlusconi, Paolo, aos jornalistas na quarta-feira à noite, à saída do hospital.