Silvio Berlusconi (1936-2023), o Cavaleiro que dividiu Itália

Silvio, filho do bancário Luigi e da dona de casa Rosa, nasceu em Milão, a capital da região italiana da Lombardia, a 29 de setembro de 1936, cerca de três anos antes do início da II Guerra Mundial. Foi o mais velho de três irmãos (com Maria Antonietta e Paolo), tendo estudado, durante a adolescência, num colégio salesiano. A formação académica completou-se com o curso de Direito da Universidade de Milão, mas já outra paixão ocupava o seu tempo - a música. Morreu esta segunda-feira, aos 86 anos, no hospital San Raffaele, em Milão.



Licenciou-se em 1961, com uma tese que assentava nos aspetos legais das campanhas publicitárias, deixando antever que esse poderia ser um caminho interessante para o futuro. Ao contrário de milhões de outros jovens italianos, Silvio Berlusconi foi dispensado do serviço militar obrigatório, acabando por ficar com mais tempo para o contrabaixo e para uma efémera carreira de cantor (ao jeito de crooner) em navios de cruzeiro, durante a década de 1960. Décadas mais tarde, já no século XXI, Silvio veio a contribuir para a escrita dos hinos do AC Milan e da coligação política Forza Italia, além de canções de amor ao belo estilo napolitano.



Casou em 1965 com Carla Elvira Dall’Oglio (com quem teve dois filhos, Maria Elvira e Pier Silvio) e, nos anos 1970, iniciou um percurso de prosperidade, apostando tudo em dois campos: construção civil e comunicação social.



Em 1974, criou a estação por cabo Telemilano e, em 1980, inaugurou o Canale 5, a primeira rede comercial televisiva de Itália, revolucionando o panorama audiovisual transalpino. Em resultado disso, no fim da década de 1980, já era proprietário de várias estações de televisão e rádio, lojas multimarcas, salas de cinema, empresas de comunicação e um clube de futebol histórico, o AC Milan, onde se manteve mais de 30 anos. Só o vendeu em abril de 2017, depois de quase 30 conquistas, por cerca de 750 milhões de euros. Tudo isto sob a influência da Fininvest, uma corporação que chegou a controlar mais de 150 empresas e negócios em Itália e pelo mundo.



Por esta altura, já a vida pessoal de Berlusconi era conturbada: tinha deixado o primeiro casamento para trás (divórcio em 1985) e casado com a atriz Veronica Lario em 1990. Antes da cerimónia oficial, que teve o então líder do Partido Socialista italiano, Bettino Craxi, como padrinho, já Silvio e Veronica tinham tido três filhos: Barbara, Eleonora e Luigi, nascidos entre 1984 e 1988.



Rico e famoso, parecia ainda faltar alguma coisa ao percurso social de Berlusconi. E é assim que, em 1994, entra no mundo da política, com a criação da Forza Italia, um partido conservador feito à imagem do seu líder, com uma mensagem clara agregada: "As pessoas podem ser ricas como eu". Chegou como um cometa, fruto também de toda a presença nos media de que dispunha, ganhou as eleições desse ano, chegou a primeiro-ministro, mas só durante oito meses. Mas já lá vamos. Para já, é preciso entender o porquê de Il Cavaliere, como ficou conhecido, ter optado pelo mundo da política.



De acordo com a comunicação social que acompanhou a ascensão ao estrelato do magnata milanês, a entrada na política teve interesses financeiros e pessoais. Por um lado, salvar da falência as suas empresas; por outro, escapar a condenações daí decorrentes. Berlusconi era apontado como um desalinhado, um outsider que iria acabar com a burocracia e com as falhas do Estado, ao jeito dos populistas que hoje já se tornaram habituais um pouco por todo o mundo. Na verdade, aquando da fundação da Forza Italia, os resultados financeiros da Fininvest já assustavam: dívidas de mais de três milhões de euros. A juntar a isto, diversas investigações policiais sobre subornos a funcionários públicos, faturas falsas, financiamento ilegal de congressos partidários, evasão fiscal e abuso da posição de monopólio na comunicação social. Nos dois anos que se seguiram à entrada de Berlusconi na política, o empresário e político italiano foi investigado em mais de 40 processos. Um deles resultou na detenção do seu irmão, Paolo.



A juntar ao rol de escândalos que começavam a surgir, em 1996, um informador da Máfia (Salvatore Cancemi) testemunhou que Berlusconi estava em contacto direto com o líder da Máfia siciliana nos anos 1980 e 1990, Salvatore Riina (falecido em 2017), e que a Fininvest teria pagado mais de 200 mil euros por ano à Cosa Nostra em troca de apoio político à Forza Italia. Uma mudança de rumo dos mafiosos que, até esse momento, apoiavam o partido democrata cristão. A investigação acabou por ser encerrada sem que tenha sido produzida qualquer acusação formal contra o mediático político, mas ficam para a história as palavras do padrinho Giuseppe Guttadauro, gravadas no decorrer da investigação: "Para resolver os seus problemas, Berlusconi tinha que tratar dos nossos".



A saída do cargo de primeiro-ministro de Itália surgiu na sequência de uma moção de censura da oposição. Manteve-se em funções até janeiro de 1995, foi condenado por fraude e corrupção, mas acabou por recorrer e salvar-se da pena de prisão efetiva. Apresentando promessas de corte de impostos, mais emprego e melhores pensões, Silvio Berlusconi e uma coligação de centro-direita voltaram ao poder em 2001, após a vitória nas eleições legislativas, mas a polémica nunca deixou de fazer parte da vida e obra de Silvio.



Em 2003, apoiou a guerra dos EUA contra o Iraque; no ano seguinte foi agredido por um popular em público, em Roma, com um golpe de tripé na cabeça; formou novo governo em 2005, perdeu as eleições de 2006, mas em 2008 (já à frente do partido Popolo della Libertá) regressou ao cargo de PM.



A partir de 2009, começaram a vir a público os escândalos sexuais, entre eles os alegados envolvimentos com adolescentes como Noemi Letizia, o que resultou no divórcio de Veronica Lario e no pagamento mensal de 1,4 milhões de euros à ex-mulher. Para atiçar ainda mais o lume, a trabalhadora sexual Patrizia D’Addario publicou o livro Gradisca, Presidente (Desfrute, Presidente), afirmando que tinha passado a noite com Silvio. E, por essa altura, Berlusconi voltou a ser atacado - dessa vez com uma estatueta da Catedral de Milão. Resultado: nariz e dois dentes partidos.



Pelo caminho, entraram também outras mulheres na história, como as namoradas Francesca Pascale (49 anos mais nova) ou Lavinia Palombini (58 anos mais nova), mas o caso mais mediático aconteceu em 2010, quando Berlusconi foi acusado de ter pagado por sexo com Ruby Rubacuore, bailarina de discoteca de 17 anos, de seu nome de batismo Karima el-Mahroug. O caso Rubygate, como ficou conhecido, envolveu favores judiciais a Ruby (libertação após detenção por furto) e aliciamento para as famosas festas sexuais bunga bunga no Palazzo Grazioli, em Roma, mas Berlusconi tinha uma proteção suplementar: a imunidade parlamentar enquanto estivesse em funções.



Liberto dessas funções, viu-se condenado no caso Ruby (em 2013) a sete anos de cadeia e inibido de exercer qualquer cargo público, mas dois anos depois o Suprimo Tribunal italiano anulou a sentença e Berlusconi voltou à vida política.



Durante todo o percurso, outras tiradas de Silvio ficaram para a história, como quando ofendeu a chanceler Angela Merkel ("uma gorda" com quem não teria relações), o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz ("dava um bom guarda alemão de campo de concentração nazi num filme"), o povo chinês ("cozeram crianças para fertilizar os campos"), o antigo presidente dos EUA, Barack Obama ("jovem, bonito e bronzeado") e até os sobreviventes do sismo de 2009 em L’Aquila ("quem ficou sem casa, devia olhar para esta experiência como um fim de semana de campismo). Entre muitas outras tiradas.



Até à data da sua morte, o homem que recebeu em 2005 a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal, ainda casou (em 2022) com Marina Fascina, deputada do Forza Italia e 53 anos mais nova do que Silvio. A relação durou até 12 de junho de 2023, o dia da morte de Berlusconi, no hospital de San Raffaele, em Milão, onde se encontrava internado há três dias, para tratamento de uma infeção pulmonar associada à leucemia crónica de que padecia.



Silvio Berlusconi deixa uma marca, ou mancha, na forma de fazer política e comunicação. Referenciado nos Panama Papers, foi também uma influência no mundo do cinema e dos documentários, com destaque para os trabalhos de Sabina Guzzanti, Nanni Moretti ou Paolo Sorrentino.