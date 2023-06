Mãe das crianças perdidas na selva disse-lhes para fugirem

Magdalena Mukutuy ainda terá sobrevivido por quatro dias após a queda do avião. Filhos de 13, 9, 5 e 1 ano sobreviveram 40 dias na selva até serem resgatados. Estão todos internados no hospital militar.

A mãe das quatro crianças que estiveram perdidas 40 dias na selva amazónica da Colômbia terá sobrevivido por quatro dias depois da queda do avião em que seguiam e pediu às crianças para "fugirem" do local e procurarem ajuda e se salvarem. O relato foi feito pelo pai dos menores, Manuel Ranoque, à saída do hospital onde os filhos recuperam de subnutrição e de pequenos ferimentos.







Colombian Air Force/Handout via REUTERS

Sobreviveram graças a conhecimentos ancestrais

As crianças de 13, 9, 5 e 1 ano foram recuperadas da selva na sexta-feira, 40 dias depois do avião em que seguiam se ter despenhado, a 1 de maio. O irmão mais novo acabou mesmo por completar um ano de vida durante o tempo em que esteve na selva. "A única coisa que [Lesly, a filha mais velha] deixou claro é que, de facto, a sua mãe esteve viva por quatro dias", contou o pai aos jornalistas à saída do hospital.Antes de morrer, Magdalena Mukutuy terá dito aos filhos "saiam daqui".Começam agora a saber-se pormenores do resgate das crianças depois de dias em que tiveram de sobreviver na selva por sua conta e risco, numa zona onde abundam animais selvagens como cobras e plantas venenosas. Segundo o relato do socorrista Nicolás Ordoñez Gomes ao canal de televisão RTVXC, Lesly Mukutuy correu para ele com o irmão bebé nos braços e disse: "Tenho fome". "Um dos dois rapazes estava deitado. Levantou-se e disse-me: 'A minha mãe está morta'", contou o socorrista. O rapaz terá ainda pedido para comer "pão e salsichas".

Membros da tribo Huitoto da Amazónia colombiana, as quatro crianças terão sobrevivido 40 dias graças aos conhecimentos e cuidado da irmã mais velha. Lesly foi capaz de identificar frutos comestíveis, água potável e conseguiu evitar as plantas e animais perigosos. Conhecimentos que lhe foram transmitidos pela avó, Fatima Valencia.



"Temos de reconhecer não só a sua coragem como também a sua liderança", apontou o ministro da Defesa colombiano, Iván Velásquez, depois de uma visita ao hospital militar de Bogotá, onde as crianças estão internadas. "Podemos dizer que foi por causa dela que os três irmãos mais novos sobreviveram, graças ao seu cuidado e conhecimento da selva."



Além de encontrar comida, Lesly construiu um abrigo: uma pequena tenda com um oleado e uma toalha que meteram no chão. Ficaram sempre perto do rio e Lesly tinha uma garrafa de refrigerante que enchia de água, descreveu Henry Guerrero, membro da tribo Huitoto que integrou a equipa de resgate. As crianças estavam numa clareira da floresta a cerca de 5km do local do acidente.

As equipas de resgate - que envolveram mais de 100 militares - passaram várias vezes próximo dos irmãos ao longo das semanas de buscas, mas estes por medo dos cães nunca responderam aos apelos, nem quando escutaram uma mensagem gravada pela avó. Finalmente, na sexta-feira, os militares e socorristas ouviram o choro de Cristin, o mais novo dos irmãos.



Os quatro viajavam com a mãe num Cessna 206 desde Araracuara com destino a San José del Guaviare. O objetivo da viagem era juntarem-se ao pai que fugira de casa depois de ter recebido ameaças por parte de um grupo rebelde. O avião caiu, depois de uma falha no motor, com a parte da frente a embater no chão primeiro. As equipas de resgate demoraram duas semanas a encontrar os destroços. Além de Magdalena Mukutuy, também morreram os dois pilotos.