Morreu Nuno Graciano

O apresentador Nuno Graciano, de 54 anos, morreu esta quinta-feira. A notícia foi avançada pela SIC Notícias. O empresário já tinha sido internado na quarta-feira, 6, devido a um problema de saúde com prognóstico "reservado".







Nuno Graciano

"Foi com profunda tristeza que toda a equipa da

recebeu a notícia da morte de Nuno Graciano. Nuno Graciano faz parte da história da



. Estamos-lhe gratos e reconhecidos por todos os seus contributos relevantes para o nosso sucesso. Neste momento de dor, uma palavra de sentidos pêsames e solidariedade para com toda a família enlutada", escreveu a CMTV

"O apresentador foi uma figura incontornável na história da televisão, tendo passado por vários programas.Na SIC, com Não Há Crise, espoletava centenas de gargalhadas", escreveu a estação através do Instagram.CMTVCMTVNuno Graciano estreou-se na televisão eluam 1994, com o programa Doutores e Engenheiros, da TVI. Na CMTV apresentou o programa Manhã CM juntamente com Maya. Permaneceu no canal até 2015.Mais recentemente, em 2019, conduziu o programa O Meu Clube, no canal 11. Em 2021 candidatou-se à Presidência da Câmara de Lisboa, como candidato do Chega. No ano seguinte foi ainda concorrente no Big Brother Famosos.