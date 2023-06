Desigualdade de género manteve-se igual nos últimos dez anos

Os números são da Organização das Nações Unidas (ONU) e revelam uma estagnação total. Na última década a desigualdade de género permaneceu exatamente igual, com a manutenção de preconceitos e pressões culturais que impedem o empoderamento das mulheres.







António Pedro Santos / LUSA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Se por um lado o mundo tem vindo a assistir a um aumento de movimentos feministas como o MeToo, por outro as crises económicas e humanitárias continuam a ser um entrave à mudança. A Covid-19 foi outra das problemáticas, com cada vez mais mulheres a perderem rendimentos e a ficarem em situações de precariedade.E os números são reveladores do problema. Quase nove em cada dez pessoas têm preconceitos fundamentais contra mulheres, um número que permaneceu praticamente inalterável nos últimos anos. Cerca de 50% da população mundial considera os homens "melhores líderes políticos" e perto de 43% diz que são "melhores nos negócios". Quanto à violência, uma em cada quatro pessoas considera aceitável um homem bater numa mulher.A educação continua a ser apontada como um pilar fundamental para a mudança mas, mesmo nos países mais desenvolvidos, os homens recebem cerca de 39% vezes mais que as mulheres. Os valores mantêm-se mesmo nos países onde o género feminino é mais instruido.O relatório do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas foi elaborado através dos dados do World Values Survey (WVS) que analisaram perto de 85% da população global entre os periodos de 2010-2014 e 2017-2022.