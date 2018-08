Numa cimeira sobre cyberbulling, a mulher de Donald Trump falou sobre como as redes sociais podem ser "destrutivas e prejudiciais quando mal usadas". Uma hora depois, Donald Trump partilhou nas redes sociais uma mensagem a insultar John Brennan, ex-director da CIA.

A primeira-dama dos EUA lançou uma campanha para "educar as crianças a usarem as redes sociais de forma segura e positiva". Citada no Indepepdent, Melania disse: "A maior parte das crianças conhece melhor os benefícios e as armadilhas das redes sociais do que muitos adultos".

Momentos após este discurso, o presidente dos EUA escreveu no Twitter: "Eu espero que John Brennan, o pior director de sempre da CIA, apresentou um processo judicial [contra mim] ". Trump é conhecido por usar esta rede social para criticar vários famosos e líderes políticos.











As atitudes do presidente são contraditórias à campanha de Melania, levando a que muitas pessoas a critiquem. Staphanie Grisham, porta-voz da mulher do presidente dos EUA, afirmou: "O criticismo não a dissuade de fazer o que ela acha que é certo".

A discrepância entre as opiniões e acções do casal já se tinha verificado recentemente. No início do mês de Agosto, o presidente dos EUA atacou LeBron James, jogador de basquetebol, nas redes sociais, chamando-lhe "estúpido", por outro lado, Melania elogiou a estrela desportiva. A primeira-dama dos EUA disse que "o LeBron James está a fazer um fantástico trabalho em benefício da próxima geração". Melania acrescentou que "encoraja todas as pessoas a terem um diálogo aberto sobre os problemas relacionados com as crianças".