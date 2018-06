Yanela é a criança que comoveu o mundo e se tornou um símbolo da separação de famílias migrantes sob a política de "zero tolerância " de Donald Trump. A sua imagem percorreu as publicações internacionais e até foi capa da revista norte-americana Time. Porém, há uma questão mais preeminente que esta: afinal onde está Yanela? Segundo o pai da criança, Denis Javier Varela Hernandez, mãe e filha não foram separadas depois do momento da fotografia e estão juntas numa instalação chamada South Texas Family Residential Center na cidade de Dilley, onde estão alegadamente a aguardar para serem expulsas de território norte-americano e encaminhadas para as Honduras. A informação foi confirmada pelo pai ao The Washington Post na quinta-feira à noite.

No início, não foi fácil descobrir o paradeiro da menina e da mãe. Também há dúvidas quanto às declarações do pai. Muitos, incluindo o autor da fotografia, especularam que mãe e filha foram separadas, uma vez que foi isto que aconteceu a mais de 2300 crianças migrantes desde 5 de Maio. Espera-se que a situação mude com o novo documento aprovado pelo presidente Donald Trump a revogar a sua decisão anterior e a impedir a desunião das famílias.

O site noticioso Buzzfeed anda desde sábado a tentar contactar as autoridades norte-americanas responsáveis pelo caso, de forma a conseguir informações concretas. Até agora, um porta-voz da Protecção Aduaneira e Fronteiriça (CBP, em inglês) afirmou que a mãe, Sandra Maria Sanchez, de 32 anos, e a filha com 2 anos, não foram separadas de todo, mas também não soube esclarecer a sua localização. Os jornalistas foram encaminhados para o ICE (o serviço de Imigração e Controlo de Fronteiras dos EUA), que os informaram não conseguir ajudar por desconhecerem o nome e data de nascimento da mãe. Estes, contudo, acabaram por revelar o local onde estão retidas, que coincidiu com o facultado pelo pai da criança.





Comunicado do ICE enviado ao Buzzfeed

A história não termina aqui: outra porta-voz do ICE emitiu um comunicado ao The Post na sexta-feira, onde confirmam que Sanchez foi detida por agentes das autoridades fronteiriças, no dia 12 de Junho perto da fronteira do Texas, acompanhada por um membro da família – Yanela.

Também a deputada hondurenha Nelly Jerez confirmou ao The Daily Beast que a mãe e filha não foram separadas.

No comunicado das autoridades norte-americanas, lê-se que "os procedimentos [judiciais] estão em curso" e é transmitida a localização da mãe e Yanela. Não se sabe ainda o que acontecerá a ambas. Neste mesmo documento, também é referido que Sanchez já tinha tentado entrar ilegalmente nos EUA através da fronteira do Texas em 2013 e que foi obrigada (legalmente) a voltar para o seu país a 18 de Julho desse ano.

Sanchez e Yanela partiram de Puerto Cortes para os EUA no dia 3 de Junho. A mãe já tinha avisado o marido que ia viajar para os Estados Unidos para procurar uma vida melhor para os filhos, mas este desmente: diz não ter sido contactado na altura em que a mulher foi embora, e afirmou não saber que ela levaria a filha. Sanchez e Hernandez têm 4 filhos.

This is Trump’s America. What’s going to happen to this 2-year-old Honduran girl? The new policy is to separate her from her mother. Shame!!! pic.twitter.com/vy6HtRupQE — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 14 de junho de 2018





Pai não sabia do paradeiro da esposa e filha

Hernandez percebeu pouco depois que a esposa tinha viajado com a filha mais nova e não conseguiu entrar em contacto com elas depois disso. A primeira notícia que teve delas aconteceu quando estava a ver o noticiário e reconheceu imediatamente a filha na imagem capturada pelo fotógrafo da Getty Images. "No primeiro segundo em que a vi, soube que era a minha filha", disse Varela ao The Post. "Reconheci-a imediatamente".

O pai tinha noção que os EUA estavam a separar as crianças das famílias em centros de detenção e contou à mesma publicação que se sentiu completamente "impotente" ao imaginar a filha nessa situação.

Pouco depois, no início desta semana, recebeu um telefonema de um funcionário do Ministério das Relações Exteriores de Honduras, que o informou que a sua esposa e filha foram detidas juntas. Não foi dito, no entanto, em que condições estão retidas e o que lhes acontecerá.

The story behind TIME's Trump "Welcome to America" cover https://t.co/zTTjFs9leu — TIME (@TIME) 22 de junho de 2018





A história da fotografia

A imagem emocionante de pequena Yanela a chorar enquanto a mãe era revistada por um agente comoveu o mundo. John Moore, o autor da fotografia, disse ao The Post que encontrou por acaso a mãe e a criança em McAllen na terça-feira à noite. "Só consigo imaginar os perigos que ela passou sozinha com uma criança", confessou Moore.

Moore contou também que viu a mulher e criança a serem encaminhadas juntas pelas autoridades locais para uma carrinha e a irem-se embora no veículo. O fotógrafo afirmou não saber o que aconteceu depois e presumiu que tinham sido separadas, tal como aconteceu a tantas outras famílias.