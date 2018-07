O México escolhe hoje o seu novo presidente, no fim de uma campanha eleitoral marcada pela violência que matou 130 pessoas, entre candidatos, jornalistas e funcionários políticos.Andrés Manuel López Obrador, ou AMLO como muitos mexicanos se lhe referem, é o candidato favorito. De esquerda e do partido MORENA, o antigo presidente da câmara da Cidade do México tenta a presidência pela terceira vez, tentando substituir Enrique Peña Nieto.Um dos seus adversários, Ricardo Anaya, chama-lhe populista. Mas López Obrador riposta, ligando-o à elite política e empresarial que tem cometido vários abusos no México. "O novo presidente do México terá autoridade moral e política para exigir que toda a gente se comporte com integridade e faça da honestidade um modo de vida", afirmou o candidato favorito no dia 27 de Junho, durante o encerramento de campanha.Depois de ter tentado em 2006 e 2012, desta vez López Obrador tem maiores possibilidades face aos escândalos de interesse e desvio de fundos no PRI, o partido no poder. A grande promessa de campanha de Obrador é o combate à corrupção, mas o candidato também defende a redução das desigualdades no México, a melhoria dos salários, o investimento na segurança social e a gestão de um orçamento apertado. Por outro lado, elementos da sua campanha têm acalmado os empresários que receiam que Obrador altere as políticas do governo quanto ao sector da energia (petróleo e gás).Quanto aos Estados Unidos, Obrador quer tentar a diminuição da imigração ilegal em troca de apoio económico. Também pretende resolver o Acordo de Comércio Livre da América do Norte; mas caso não sejam atingidos acordos, dificilmente López Obrador, que defende o seu patriotismo, permanecerá calado face a críticas de Trump.Além de Ricardo Anaya que fazia parte do Partido Acção Nacional e que agora lidera uma coligação de bloco central, as eleições são disputadas por José António Meade, que era ministro das Finanças e é do PRI.