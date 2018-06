Melania Trump

Jill McCormick, a mulher do vocalista dos Pearl Jam Eddie Vedder, respondeu a Melania Trump e ao polémico casaco que usou numa visita a um centro de detenção de crianças migrantes na fronteira entre os Estados Unidos e o México."Na verdade não me preocupo. E vocês?", lia-se num casaco utilizado pela primeira-dama dos EUA. No concerto dos Pearl Jam em Milão, Itália, Jill McCormick subiu ao palco com um casaco onde se lia: "Todos nós nos preocupamos. Porque não tu?".A imagem foi partilhada no Twitter da banda, na sexta-feira.