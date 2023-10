Israel levou a cabo uma "larga incursão" no norte de Gaza

Forças israelitas entraram com tanques no norte de Gaza durante a madrugada desta quinta-feira, no que foi descrito pelo exército como uma "relativamente larga incursão" no território palestiniano.







Segundo o exército israelita (IDF), esta foi a preparação para a grande ofensiva terrestre que tem vindo a ser planeada nas últimas semanas. O IDF diz ter conseguido destruir "várias células terroristas, infraestruturas e lançadores de mísseis anti-tanques".No vídeo divulgado por Israel é possível ver vários tanques a avançarem e a dispararem na direção de Gaza, seguindo-se explosões na cidade e prédios a cair.Num discurso transmitido na televisão, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que se estava "a preparar para uma invasão terrestre" que podia ser uma de várias. "Não vou elaborar quando, como ou quantas."O Hamas ameaçou matar alguns dos mais de 200 reféns que mantém em Gaza, sendo que mais de metade têm passaportes estrangeiros de 25 países.De acordo com os palestinianos em Gaza, os ataques aéreos de Israel atingiram uma zona perto de um campo de refugiados. No campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, uma mãe, três filhas e um bebé de dois meses e meio morreram durante um ataque de Israel.Segundo a agência noticiosa Reuters, até agora morreram 1.400 pessoas do lado de Israel e 6.500 palestinianos após 7 de outubro.