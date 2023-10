Israel garante ter atingido 150 alvos subterrâneos em Gaza

As Forças de Defesa de Israel (IDF) avançaram que durante a noite atingiram 150 alvos subterrâneos do Hamas em Gaza durante o maior bombardeamento aéreo desde o agravamento do conflito a 7 de outubro.







REUTERS/Violeta Santos Moura

IDF releases footage of forces operating in the Gaza Strip overnight and this morning. pic.twitter.com/S1LnuFhQqm — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023

Estiveram envolvidos no ataque certa de 100 mísseis israelitas, numa altura em que a ofensiva terrestre também se mantém dentro do enclave. Residentes da Faixa de Gaza têm relatado confrontos entre os locais e as forças israelitas e já este sábado de manhã foram publicadas imagens de tanques a cruzarem uma área plana do enclave enquanto disparam continuamente na direção de zonas residenciais.Ao contrário do que aconteceu nos últimos dias as autoridades locais referiram que as forças israelitas não saíram de Gaza ao amanhecer e que vão permanecer dentro do enclave durante o dia de sábado: "As forças ainda estão no terreno e continuam a guerra", disse o almirante R Daniel Hagari, porta-voz das IDF.Os serviços de comunicações encontram-se quase totalmente cortados em Gaza desde sexta-feira pelo que o acesso à Internet é praticamente impossível e as informações sobre o território palestiniano que é casa para mais de 2,3 milhões de pessoas são escassas. A ONU já alertou para as dificuldades acrescidas criadas pela falta de comunicações, especialmente no que toca ao alcance das ambulâncias.Este sábado imagens de imagens de televisões com sede em Israel e no Egito mostravam uma grande neblina a cobrir o território. O porta-voz das IDF referiu que os cem rockets foram utilizados para atingir os túneis de combate subterrâneos onde se encontram muitas das infraestruturas do Hamas.Este ataque aos túneis surge pouco tempo depois da refém de 85 anos que foi libertada ter referido que ela e outros reféns permaneceram nos túneis durante o seu cativeiro, o que está a deixar as famílias dos reféns muito descontentes.O braço armado da Hamas avançou na noite de sexta-feira que os seus combatentes estavam em confronto com as tropas israelitas, especialmente na cidade de Beit Hanoun, no nordeste de casa, e na zona central de Bureij, deixando ainda uma garantia: "Netanyahu e o seu exército derrotado não conseguirão nenhuma vitória militar".Segundo a ONU já morreram pelo menos 8800 pessoas durante o conflito entre Israel e o Hamas.