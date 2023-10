Mísseis atingem hospital na Faixa de Gaza. Centenas morreram, dizem autoridades

Um bombardeamento atingiu um hospital na Faixa de Gaza. As autoridades palestinianas falam em centenas de mortos na sequência do ataque que atingiu o hospital al-Ahli Arab, acusando Israel de estar por trás do ataque.







REUTERS/Mohammed Salem

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O ministro da saúde da Faixa de Gaza fala em 500 mortos, tendo o executivo do Hamas descrito este ataque como "um crime de guerra". Já a autoridade de proteção civil da Faixa de Gaza refere 300 mortos.Segundo um repórter da Al Jazeera que está no local, há dezenas de pessoas presas debaixo dos escombros dos edifícios destruídos na zona.O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, decretou três dias de luto na Cisjordânia pelo ataque ao hospital, avança a Al Jazeera.Um porta-voz do exército israelita, Daniel Hagari, disse não ter informações sobre os mortos do hospital al-Ahli Arab. "Não sei se foi um ataque aéreo israelita", acrescentou, citado pela Al Jazeera.