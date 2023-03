Impressões digitais e audição em tribunal. O que deve Trump esperar?

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Donald Trump disse esperar ser detido esta terça-feira, dia 21. Porém, para que o ex-presidente dos EUA seja preso, o grande júri a quem cabe a decisão sobre o caso dos pagamentos feitos à estrela pornográfica Stormy Daniels tem que concordar. Alvin L. Bragg, o procurador de Manhattan, deverá apresentar a acusação aos 23 membros deste grande júri e uma decisão favorável depende da concordância da maioria. E se Trump esperava ser detido na terça-feira, enganou-se: segundo o The New York Times, os membros do grande júri reúnem às segundas, quartas e quintas-feiras.







REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Donald Trump pode ser acusado de falsificar registos de forma a esconder reembolsos por pagamentos feitos pelo seu advogado no valor de 130 mil dólares (cerca de 121 mil euros) para manter o silêncio de Stormy Daniels, com quem terá mantido um caso extramarital em 2006. O ex-presidente dos EUA nega as alegações. Caso seja acusado, será o primeiro presidente dos EUA a enfrentar acusações criminais.O jornal norte-americano adianta que ainda faltam audições de testemunhas e só depois é apresentada a acusação sujeita a votos. Se Trump for indiciado, os procuradores e a sua equipa de advogados irão tentar chegar a acordo quanto à sua entrega em Manhattan. O ex-presidente dos EUA vive em Mar-a-Lago, na Flórida.A indiciação de Trump permanecerá selada, bem como os crimes de que for acusado, até que o ex-presidente se entregue e seja ouvido em tribunal.Nesse momento, Trump será fotografado e ser-lhe-ão retiradas as impressões digitais.Segundo o The New York Times, os crimes de que Trump será acusado deverão refletir a alegada falsificação de registos de pagamentos ao antigo advogado de Trump como custas legais. Agora, Michael Cohen é a testemunha-chave dos procuradores.Tendo em conta a natureza dos crimes, Trump deverá ser libertado pouco depois da audição em tribunal.Uma sondagem da agência noticiosa Reuters e da empresa de estudos de mercado Ipsos concluiu que metade dos norte-americanos acredita que a investigação tem motivações políticas, mas uma grande maioria acredita que as alegações são verdadeiras. 54% dos inquiridos atribuem a possível acusação à política, opinião partilhada por 80% dos republicanos ouvidos e 32% dos democratas.70% dos inquiridos crê que Donald Trump pagou a Stormy Daniels para que não revelasse o alegado caso extramarital que ambos mantiveram. 62% dos inquiridos, sendo que um terço são republicanos, acreditam que os registos foram falsificados e que Trump cometeu fraude.Mesmo que Trump seja considerado culpado dos crimes, nada existe na lei norte-americana que o impeça de continuar a campanha ou, em último caso, de servir como presidente dos EUA.