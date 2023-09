Donald Trump organiza angariação de fundos para ajudar antigo advogado

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, organizou naa quinta-feira um evento de angariação de fundos, no seu clube de golf em Bedminster, Nova Jersey, com o objetivo de ajudar Rudy Giuliani, o ex-presidente da Câmara de Nova Iorque, a pagar honorários legais, multas e sanções.







O também antigo advogado de Trump sofreu acusações criminais devido à colaboração com o então presidente dos EUA durante a contestação dos resultados das presidenciais em 2020, revela o jornal The Huffington Post. Em agosto, Donald Trump foi indiciado por conspiração e tentativa de reverter os resultados da eleição presidencial no estado da Geórgia , assim como, outros 19 arguidos, incluindo Rudy Giuliani.De acordo com o jornal norte-americano, Andrew, filho de Giuliani, afirmou na quinta-feira, em entrevista à rádio WABC, que esperava que o evento organizado por Donald Trump conseguisse juntar mais de um milhão de dólares e que um segundo evento na casa do ex-presidente em Mar-a-Lago, na Flórida, estaria a ser preparado. "Isso será muito útil", afirmou.Para conseguir pagar as indemnizações a que já foi sujeito em processos anteriores, Giuliani terá colocado o seu apartamento em Manhattan à venda por 6,5 milhões de dólares. Na semana passada, o aliado de Trump foi considerado culpado num processo em que duas funcionárias eleitorais da Geórgia afirmavam ter sido falsamente acusadas de fraude.