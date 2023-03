China. 20% do Comité Central estudou no Ocidente, mas não há alterações ao regime

No auge da União Soviética, em meados do século XX, dezenas de milhares de jovens elites de países sob a esfera de influência soviética estudaram nas universidades daquele país. Iam aprender não apenas sobre matérias como engenharia ou matemática, mas também sobre o modo de funcionamento do regime de Estaline, para replicarem nos seus países. Nas últimas décadas, são os próprios regimes autoritários que enviam as suas jovens elites para estudar no estrangeiro. Na China, 20% dos quadros do Comité Central estudou fora, mas registaram-se poucas alterações no regime, havendo quem tema que academia potencie esquemas de espionagem.