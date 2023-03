Donald Trump acusado formalmente no caso de suborno a atriz pornográfica

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, vai a julgamento pelo alegado pagamento à atriz pornográfica Stormy Daniels. As acusações ainda não são conhecidas, mas o caso remonta à campanha eleitoral de 2016 quando Donald Trump alegadamente pagou a Stormy Daniels para não tornar pública uma suposta relação sexual entre ambos, de acordo com o jornal norte-americano The New York Times.







Esta é a primeira vez que um ex-presidente norte-americano é acusado criminalmente.