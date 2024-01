Explosões na capital da Síria vitimam quatro Guardas Revolucionários do Irão

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Pelo menos cinco pessoas morreram e três ficaram feridas numa explosão que ocorreu neste sábado (20) contra um prédio em Damasco, na capital da Síria. Segundo a Guarda Revolucionária do Irão quatro dos seus membros morreram. A nacionalidade da quinta vítima ainda não foi identificada.







SANA/Handout via REUTERS

A carregar o vídeo ... Explosões na Síria

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos explosões Síria morte cinco pessoas Israel culpa prédio

Imagens mostram nuvens de fumaça, vindos de diferentes locais da cidade, e ainda a destruição de prédios. À agência de notícias France-Presse um morador garantiu que ouviu as explosões e que assistiu à chegada das ambulâncias e dos bombeiros ao local."O som foi semelhante ao da explosão de um míssil e minutos depois ouvi o som de ambulâncias", afirmou enquanto decorriam as operações de resgate.À agência de notícias Reuters, um porta-voz da Jihad Islâmica confirmou que nenhum membro do grupo ficou ferido no ataque. Relatos diziam que alguns destes estariam no prédio bombardeado – e cujo a culpa foi atribuída a Israel.Há muito tempo que Israel leva a acabo uma campanha de bombardeamentos contra alvos ligados ao Irão, na Síria. Em dezembro de 2023 um alegado ataque aéreo israelita matou dois membros da Guarda Revolucionária Islâmica. A 25 de dezembro um outro ataque nos redores de Damasco vitimou um conselheiro sénior da Guarda, que supervisionava a coordenação militar entre a Síria e o Irão.