Fronteira entre Egito e Gaza só abrirá nos próximos dias

Estão em curso "negociações profundas e avançadas com todas as partes relevantes para garantir que uma operação de ajuda em Gaza acontece o mais rápido possível", asseguram as Nações Unidas.

A ajuda humanitária só deverá chegar à Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito (em Rafah) "no próximo dia ou depois". A informação foi avançada por Martin Griffiths, diretor da ajuda humanitária da ONU, em Genebra.







Um dia depois de Joe Biden ter conseguido mediar as conversações entre Israel e o Egito para a entrada de "até 20 camiões" de ajuda humanitária em Gaza e a estação de televisão AlQahera ter indicado que "Rafah abrirá amanhã", a Organização das Nações Unidas (ONU) refere que estão a existir "negociações profundas e avançadas com todas as partes relevantes para garantir que uma operação de ajuda em Gaza acontece o mais rápido possível".Neste momento a entrada de ajuda humanitária em Gaza tem sido considerada essencial e prioritária pela Organização Mundial de Saúde que já considerou 20 camiões comoSegundo as informações dadas por uma fonte de segurança egípcia à AFP, já foram removidos blocos de betão e do Egito "equipamentos egípcios já passaram a fronteira para reparar a estrada do lado palestiniano" para facilitar a passagem dos camiões.

O movimento islâmico Hamas lançou em 7 de outubro um ataque surpresa contra o território israelita sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel desencadeou um bombardeamento generalizado na Faixa de Gaza, numa operação designada "Espadas de Ferro".

Israel tem prosseguido os seus ataques devastadores no território onde o Hamas está no poder desde 2007.

