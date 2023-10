Egito anuncia “passagem duradoura” de ajuda para Gaza através de Rafah

O Egito anunciou esta quinta-feira o acordo para uma "passagem duradoura" de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza através do ponto de Rafah, numa altura em que centenas de camiões com ajuda estão parados às portas do enclave.





"O Presidente egípcio Abdel Fattah al-Sissi e o presidente dos EUA Joe Biden concordaram com a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza através da passagem de Rafah de forma duradoura", frisou o porta-voz da presidência, Ahmed Fahmy, em comunicado, sem especificar uma data concreta.A entrega de ajuda será supervisionada pela ONU, revelou o ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio, Sameh Shoukry, à estação Al-Arabiya.Questionado se os estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade que pretendam sair seriam autorizados a passar, o ministro referiu: "Desde que a passagem esteja a funcionar normalmente e as instalações [da passagem] tenham sido reparadas".O Egito ainda tem de reparar a estrada que atravessa a fronteira, que ficou esburacada pelos ataques aéreos israelitas, noticiou a agência Associated Press (AP).Mais de 200 camiões e cerca de 3.000 toneladas de ajuda estão posicionados na passagem de Rafah ou perto desta, que é a única ligação de Gaza ao Egito, sublinhou o líder do Crescente Vermelho para o Sinai do Norte, Khalid Zayed.Joe Biden tinham anunciado anteriormente que Al-Sissi tinha concordado em "deixar até 20 camiões atravessarem" a fronteira, para a entrega de ajuda humanitária a Gaza."Se o Hamas [os capturar] ou não os deixar passar (...) então tudo estará acabado", alertou o chefe de Estado norte-americano.Biden fez o anúncio após uma conversa telefónica com Al-Sissi e garantiu que o egípcio está "totalmente cooperativo" e que "merecia muito reconhecimento" pela sua ação.Israel isolou a Faixa de Gaza, impedindo toda a entrada de alimentos, água, medicamentos e combustível aos seus 2,3 milhões de habitantes após o ataque do movimento islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro.Funcionários da Casa Branca adiantaram à agência Associated Press (AP) que a ajuda seguirá nos próximos dias.Antes, Israel tinha garantido que permitiria ao Egito entregar quantidades limitadas de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, a primeira cedência num cerco de 10 dias ao território, desde que esses bens não cheguem ao movimento islamita palestiniano Hamas.O responsável da ONU para as emergências humanitárias defendeu esta quarta-feira que a ajuda a Gaza, assim que puder atravessar a fronteira do Egito, deverá ser "substancial", da ordem dos 100 camiões por dia, e a sua segurança, acautelada.Israel tem bombardeado incansavelmente Gaza, desde o sangrento ataque surpresa de 07 de outubro do Hamas, que matou 1.400 pessoas em Israel, a maioria delas civis.A resposta israelita causou pelo menos 3.478 mortos no superpovoado território palestino, a maioria civis, segundo as autoridades locais.