Finlândia e Bélgica fecham espaço aéreo aos russos. UE em bloco pode seguir-se

De acordo com a Reuters, é uma sanção que está a ser considerada. Vários países já impediram o tráfego aéreo a aviões da Rússia.

Finlândia vai fechar o seu espaço aéreo aos aviões russos em represália pela invasão da Ucrânia, juntando-se a numerosos países europeus, anunciou o governo de Helsínquia.



Membros das Forças de Defesa Territoriais travam um homem junto à embaixada alemã em Kiev, Ucrânia. REUTERS/Carlos Barria

Este país nórdico, que tem uma fronteira de mais de 1.300 quilómetros com o seu vizinho russo, "prepara-se para fechar o espaço aéreo ao tráfego de aviões da Rússia", declarou o ministro dos Transportes, Timo Harraka, numa mensagem na rede social Twitter publicada esta madrugada.





O Reino Unido, a Polónia, a Bulgária, a República Checa, a Roménia, a Lituânia, a Letónia e a Bélgica também fecharam o seu espaço aéreo a aviões russos, e a Suécia prepara-se para fazer o mesmo.Pouco depois do anúncio finlandês, a Islândia e a Dinamarca também avançaram com o fecho do espaço aéreo. A Alemanha também concordou, revelando que o espaço aéreo será encerrado durante três meses.Uma fonte europeia revelou à agência noticiosa Reuters que está em cima da mesa uma medida a nível europeu, que impeça o tráfego de aviões russos sobre toda a União Europeia.

A Rússia invadiu a Ucrânia na quinta-feira, através da Bielorrússia ao norte, da Crimeia, território ucraniano que anexou em 2014, ao sul, e do território russo a nordeste e a leste.

As autoridades ucranianas disseram hoje que pelo menos 198 pessoas foram mortas, incluindo civis, desde o início da invasão russa.

O ataque russo tem sido amplamente condenado em todo o mundo e vários países, com destaque para os ocidentais, aprovaram sanções económicas para punir o regime de Moscovo.



Notícia atualizada às 11 horas, com a inclusão da Islândia, Dinamarca e Alemanha.

