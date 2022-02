Sigam os jatos privados: oligarcas russos estarão a sair do país

É um exercício que requer alguma dose de especulação, como o próprio autor do site Radar Spots deixa claro (porque um avião de um olicarca russo em movimento não significa que o seu dono esteja a viajar no mesmo), mas de facto está a ser detetada uma movimentação anormal das viagens destes aparelhos a partir de Moscovo desde que começou a invasão da Ucrânia. O site detetou várias viagens para a Europa, sendo que alguns desses aviões foram depois para os Estados Unidos.



Ainda hoje de manhã, o site detetou um voo da Florida para San Francisco de um A-319 detido por Alexander Abramov, 63 anos, um dos homens mais ricos da Rússia, dono de um império ligado à indústria do aço, com estreitas ligações a outro milionário russo famoso, Roman Abramovich. Esse avião tinha partido de Munique, na Alemanha, no dia 25 de fevereiro, para as Bahamas e dali voou para os EUA.



Outro avião de Abramov saiu de Moscovo no dia 23 de fevereiro, véspera da invasão da Ucrânia, para as Maldivas, onde permanece. Alexey Mordashov, oligarca ligado à indústria metalúrgica e energética, também saiu de Moscovo na semana da invasão para um destino paradisíaco: as Seychelles.