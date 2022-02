A SÁBADO na Polónia, onde se receia a Rússia (mais uma vez)

Em Cracóvia, na Polónia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia alimenta receios num país que foi invadido pelos nazis e pela União Soviética. "As pessoas têm medo", considera Carlos Azevedo, um português que se juntou aos voluntários que recolhem mantimentos para levar para a Ucrânia.





A carregar o vídeo ... A SÁBADO na Polónia. Voluntários trabalham horas para ajudar a Ucrânia

Constantin Ledvak, com quem afalou, é ucraniano e este domingo, ia abrir a sua casa a pessoas do seu país. "Tenho que receber seis pessoas, três mulheres e três crianças, e uma das mulheres está grávida", relata. O seu pai tem 64 anos e poderia sair do país, mas optou por ficar na Ucrânia. "Eu compreendo e apoio a sua decisão."Os camiões cheios de mantimentos e enchidos por milhares de voluntários vão seguir para as cidades ucranianas de Lviv ou Kiev.Até agora, cerca de 368 mil pessoas saíram da Ucrânia devido à invasão russa, de acordo com dados da ONU. No terreno, aapurou que a Polónia já recebeu pelo menos 156 mil refugiados, sendo que 77,3 mil chegaram na sexta-feira.Junto à fronteira entre a Polónia e a Ucrânia, existem duas filas para os cidadãos que abandonam o território atingido pela guerra. Uma, destinada a cidadãos europeus, é mais rápida; outra, para as pessoas cuja nacionalidade não pertence à UE, é bem mais lenta. Segundo a embaixada portuguesa na Polónia, muitos ucranianos chegam sem elementos de identificação.