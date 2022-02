Russos entram em Kharkiv

As tropas russas entraram esta noite em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, no nordeste do país. A informação foi confirmada pelo governador regional Oleh Sinegubov: "Os veículos ligeiros do inimigo russo entraram em Kharkiv, incluindo no centro da cidade. As forças armadas da Ucrânia estão a destruir o inimigo. Pedimos aos civis que não saiam à rua."



Em Kharkiv, os russos também explodiram uma conduta de gás natural. Porém, o tráfego de gás para a Europa vindo da Rússia via Ucrânia continua normal.