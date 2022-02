Reviravolta: a Alemanha vai mesmo vender armas à Ucrânia

E cede também noutro ponto: agora admite pela primeira vez bloquear russos do sistema Swift de transferências bancárias internacionais.

É uma reviravolta enorme na posição alemã: o governo do país aprovou a venda de armas para o governo ucraniano, em concreto 1.000 armas antitanque e 500 mísseis Stinger terra-ar, enquanto decorre a invasão russa da Ucrânia. A decisão foi anunciada oficialmente no próprio Twitter do chanceler alemão Olaf Scholz e representa uma mudança de 360 graus na política alemã, e que se manteve mesmo ao longo da situação de ameaça e tensão crescente nas últimas semanas, de não vender armamento para zonas em conflito.