Grécia: incêndios florestais levam à evacuação de mais de 19 mil pessoas

Nos últimos dias os bombeiros gregos trabalharam para contar 82 incêndios que deflagraram em todo o país, 64 dos quais no domingo, dia mais quente do verão.







Argiris Mantikos/Eurokinissi via REUTERS

Um grande incêndio na ilha de Rodes levou à evacuação de 19 mil pessoas e apesar de este ter sido o maior incidente das ilhas de Evia e de Corfu também foram gravemente afetadas. Em Evia as autoridades pediram aos moradores de quatro aldeias do sul das quais as chamas se aproximavam que as evacuassem e fosse para a cidade de Karystos. Já na ilha de Corfu foi a região de Aigio, no norte, a mais afetada levando ao corte da estrada nacional que atravessa a costa e pouco antes da meia-noite de domingo as autoridades pediram que a zona fosse evacuada.A União Europeia enviou "mais de 450 bombeiros e sete aviões" para o país, informou o comissário para a ajuda humanitária e gestão de crises, Janez Lenarcic.O Ministério das alterações Climáticas e da Proteção Civil já avançou que a situação vivida na ilha de Rodes desencadeou "a maior evacuação de um incêndio florestal no país". Dezasseis mil pessoas foram evacuadas por terra e outras três mil por mar, a maior parte delas encontravam-se na ilha a passar férias em hotéis.Quanto a incidentes, seis pessoas foram levadas para o hospital com problemas respiratórios mas todas receberam alta depois do tratamento, uma pessoa partiu a perna durante a evacuação de um hotel e permanece hospitalizada, assim como uma grávida.Esta segunda-feira já saíram 14 voos do aeroporto de Rodes para transportarem cerca de 2.700 turistas de volta a sua casa, informou o Ministério dos Transportes e Infraestruturas.O Ministério dos Negócios Estrangeiros também já informou que foi montado um balcão de atendimento no aeroporto internacional de Rodes para responder aos turistas que perderam os seus documentos durante as evacuações.Apesar de se prever uma segunda-feira mais calma, com a temperatura a baixar para os 38 graus Celsius, os últimos de temperaturas a ultrapassar os 40 graus Celsius arrastaram o país para uma onde de calor.