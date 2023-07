Autocarros atrás de autocarros. Texas envia migrantes para estados democratas

O quinto autocarro cheio de requerentes de asilo chegou a Los Angeles vindo do Texas no sábado. Esta é uma medida que faz parte da política do governador Greg Abbott para afastar os migrantes do Estado que partilha a maior fronteira com o México.







REUTERS/Jose Luis Gonzalez

No dia 22, o gabinete da presidente da Câmara de Los Angeles Karen Bass informou que a cidade tinha recebido o quinto autocarro desde o dia 14 de junho. Em comunicado, refere ainda que está a ser desenvolvido um trabalho em conjunto com "organizações sem fins lucrativos e parceiros religiosos, para executar um plano estabelecido no início deste ano". Sempre que a cidade toma conhecimento da chegada de um novo autocarro é ativado este plano.A Coalition for Humane Immigrant Rights (Chirla) avançou que o autocarro transportava 44 pessoas, 16 deles crianças. Os migrantes eram originários da Colômbia, China, Haiti, Honduras, México, Peru e Venezuela.Todos foram levados para um liceu na Chinatown, onde receberam cuidados médicos e comida. De seguida muitos encontraram-se com família que já estava na cidade e grande parte já detém os processos de pedido de asilo iniciados.A Chirla já emitiu um comunicado a condenar as ações de Greg Abbott, considerando-as "ultrajantes, se não criminosas". No início do ano o governador do Texas considerou que o seu estado estava a ser "ilegalmente invadido por milhares de pessoas" e iniciou um processo para a retirada de migrantes, enviando-os para estados governados por democratas.Angélica Salas, diretora executiva da Chirla, referiu aos meios de comunicação locais que "a Operação Estrela Solitária é uma iniciativa questionável alimentada pela xenofobia e sem decência humana". "A linha foi ultrapassada há muito tempo por este governador e o transporte de milhares de requerentes de asilo para outros Estados é apenas o mais recente exemplo".Em apenas uma semana foi o segundo autocarro a chegar a Los Angeles. Na terça-feira já tinha chegado outro com 41 migrantes. Esta é uma medida que tem sido usada por Greg Abbott desde abril de 2022, quando enviou o primeiro autocarro cheio de migrantes para Washington. Desde aí já foram enviados autocarros para Nova Iorque, Chicago, Filadélfia, Denver e Los Angeles.No início deste mês, o governador do Texas referiu que já foram enviados 10.300 migrantes para Washington, 9.500 para Nova Iorque, 3.600 para Filadélfia, 250 para Denver e mais de 80 para Los Angeles.