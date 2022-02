Escutados tiros no palácio do governo da Guiné-Bissau

No seu blogue, o jornalista António Aly Silva adianta que está em curso uma sublevação e que dentro do palácio, se encontram o presidente Umaro Sissoco, bem como o primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam.

O palácio do governo da Guiné-Bissau está cercado por militares e foram escutados tiros, avança o site Deutsche Welle. No seu blogue, o jornalista António Aly Silva adianta que está em curso uma sublevação e que dentro do palácio, se encontram o presidente Umaro Sissoco (na imagem), bem como o primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam.







Reuters

António Aly Silva afirma que existem vários feridos e que os atacantes não estão fardados.Segundo a Deutsche Welle, "vários membros do Governo e dirigentes também estão retidos no Palácio do Governo. Ninguém entra, nem sai". Estava a decorrer uma reunião do Conselho de Ministros.