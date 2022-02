Golpe de Estado? Opositores na Guiné-Bissau acusam presidente de abuso de poder

O embaixador da Guiné-Bissau em Portugal, Hélder Vaz Lopes, pediu que se "deixe à justiça o que é da justiça", à medida que as autoridades estão em processo de inquérito à tentativa de golpe de Estado que fez esta terça-feira, 1 de fevereiro, pelo menos seis mortos no Palácio do Governo, em Bissau. Em entrevista à SÁBADO, disse que "quem estiver por trás do atentado será responsabilizado". Do outro lado, o partido da oposição, o PAIGC, nega estar ligado a "qualquer tentativa de golpe palaciano" mas acusa o presidente Umaro Sissoco Embaló de fraude eleitoral e abuso de poder.



O ataque ocorreu na segunda, 1, na sequência de disparos ouvidos nas imediações do palácio por volta das 13h45, quando "elementos armados e trajados à civil" entraram no edifício do Estado, onde reunia o Conselho de Ministros com o Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló. Segundo as autoridades, o incidente foi uma tentativa de assassinato do presidente, do primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, e de outras altas figuras do executivo guineense.



De acordo com o embaixador, "alguns ministros foram retirados da sala pelas forças de segurança, e outros, face à barreira de fogo, não conseguiram sair do edifício". Contrariamente ao que foi reportado, Hélder Vaz disse ainda que o presidente não foi feito refém, mas "resistiu ao fogo dos assaltantes durante cinco horas", altura em que as forças armadas, que haviam cercado o edifício, neutralizaram os rebeldes.