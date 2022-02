Guiné-Bissau: presidente culpa narcotráfico pelo golpe de Estado

Depois de ter sofrido um atentado, Umaro Sissoco Embaló falou do Palácio Presidencial para felicitar as forças de segurança e condenar o narcotráfico.

Depois de ter sido alvo de um golpe de Estado que envolveu tiroteios e feridos, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, convocou uma conferência de imprensa para anunciar que o golpe havia fracassado, e felicitar as forças de segurança.



"As forças de segurança conseguiram estancar o golpe de Estado", disse Sissoco Embaló, acrescentando que "estão de parabéns" por terem contido "um ato de violência muito bem preparado e organizado" no qual estiveram implicados "alguns elementos que já estavam sob investigação" por ligação ao narcotráfico na Guiné Bissau.



Na sequência dos três tiroteios que eclodiram às 13h45, 15h50 e 17h, junto ao Palácio do Governo da capital, Bissau, onde decorria o Conselho de Ministros, o Almirante Bubo na Tchutcho, que já havia sido preso nos EUA por ligação ao narcotráfico, foi detido, mas, questionado pelos jornalistas, o presidente não soube dizer se o Almirante esteve envolvido no atentado.