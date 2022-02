Guiné Bissau após tiroteios: 'Os insurgentes fugiram do Palácio do Governo'

O fogo cruzado na Guiné-Bissau continua por explicar. Até ao momento, ninguém se pronuncia sobre a tentativa de Golpe de Estado, nesta terça-feira (dia 1), enquanto decorria o Conselho de Ministros, nem da autoria dos tiroteios – às 13h45 e 15h50 horas locais, sem mudança em Lisboa –, no perímetro do Palácio do Governo. Perto das 17h, rebentaram novamente bazucas, relata à SÁBADO Aly Silva, jornalista e editor do blogue informativo Ditadura e Consenso. Às 17h20, militares entraram no Palácio e retiraram os ministros até então reféns nas instalações.



Já passava das 18h30, quando Aly Silva deu conta de que a "tentativa de subversão da Ordem Constitucional" tinha fracassado. "A serenidade voltou a Bissau", diz. O Presidente, General Sissoco Embaló, já se encontra no Palácio da República, reunido com o Vice-CEMGFA, e marcou uma conferência de imprensa, às 19h, nas instalações. O jornalista acrescenta: "O Almirante Bubo na Tchutcho, em tempos preso por narcotráfico nos EUA, já se encontra detido no Estado Maior do Exército. Os insurgentes fugiram do Palácio do Governo, trajados à civil, à mistura da população, tendo deixado as armas para trás. A Democracia venceu de novo."



Seja como for, "o centro da cidade está deserto. Ao longo do dia ainda circularam carros, às 17h não e agora [18h36] são poucos ", conta Aly Silva, que vive na zona, a 6 km do Palácio. Possivelmente, efeito dos apelos para a população ficar em casa, conforme a recomendação da Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau. O aviso foi dado às 16h30, na sua página do Facebook, e dirigido aos portugueses: "Em caso de emergência, por favor, contacte-nos através dos seguintes números:+245 966990029 e +245 956802828."