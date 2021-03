A coragem tem muitos nomes: um deles é António Aly Silva

Ser jornalista implica muitas coisas. Independência, honestidade, humildade e um desejo de fazer do mundo um lugar melhor. Mas há alguns jornalistas, pelos temas a que se dedicam - que incomodam interesses ou poderes - que precisam de uma outra característica: a coragem. E há alguns, pelo local onde exercem a profissão - porque não é o mesmo ser verdadeiramente jornalista em Portugal ou na Guiné Bissau, por exemplo - em que essa coragem os leva a colocar em risco a própria vida em nome de um ideal: o revelar a todos o que está a acontecer na sociedade que os rodeia.



Na lusofonia o mais conhecido é Rafael Marques, durante anos uma voz solitária sobre o que acontecia em Angola. Hoje quero falar-vos de uma outra voz, menos mediática, mas igualmente corajosa: a do António Aly Silva, que na terça-feira foi raptado em plena luz do dia em Bissau, por quatro homens armados, espancado e abandonado a morrer nas margens de um rio. Porquê? Provavelmente porque poucos elementos do poder guineense - políticos e militares - gostam do que ele escreve no seu blogue.



Conheci o António Aly Silva há uns 18 anos. Na época era editor de Internacional de O Independente, onde o Aly tinha sido jornalista até ser despedido numa das várias reestruturações pelas quais o jornal. Mas passado um período de afastamento começou a reaparecer na redação. Ia rever os amigos que tinha deixado, propôr notícias, mas também deixar um exemplar do Lusófono, o projeto em que se aventurou e no qual era diretor, jornalista, paginador, revisor e distribuidor.