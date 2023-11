Campo de refugiados atacado em Gaza: 'Foi um verdadeiro massacre'

O campo de refugiados em Maghazi, entre a Cidade de Gaza e Khan Younis, foi atacado na noite de sábado para domingo. Pelo menos 47 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde de Gaza liderado pelo Hamas, e dezenas ficaram feridas. Israel não reivindicou o ataque, indicando que estava a recolher informações sobre o sucedido.





Entre os mortos, contam-se pelo menos cinco crianças. À Associated Press, Arafat Abu Mashaia, que vive no campo, diz que o ataque abateu casas de vários andares: "Foi um verdadeiro massacre", relatou. "Todos aqui são pessoas pacíficas. Desafio que alguém diga que havia militantes [do Hamas] aqui."À agência noticiosa Reuters, Saeed al-Nejma conta que estava a dormir quando se deu o ataque. "Toda a noite eu e outros homens estivemos a tentar tirar os mortos dos destroços. Encontrámos crianças, desmembradas, carne desfeita", afirmou.A torre da água foi destruída, numa zona em que os recursos já escasseiam. Em Jabalia, campo de refugiados mais a norte na Cidade de Gaza, só uma padaria funciona, há pouca farinha e a água é retirada de reservas subterrâneas. Já não há combustível para geradores.As pessoas receiam fazer o caminho até ao Egito, e a fronteira de Rafah esteve fechada no domingo depois de o Egito ter anunciado a suspensão das travessias devido ao ataque a uma ambulância. Vários estrangeiros aguardam na fronteira, e pessoas com nacionalidade alemã e egípcia presentes no local apelaram aos governos para os deixarem passar. "As coisas ficam mais perigosas em Gaza à medida que cada dia passa", frisou Majed al-Huwaihi, que tem passaporte alemão, à Reuters. Fontes egípcias adiantam à agência que ainda é permitida a passagem de camiões com ajuda humanitária.Mais de 9.700 palestinianos morreram em Gaza desde o dia 7 de outubro, quando 1.430 israelitas morreram e mais de 240 foram feitos reféns.