O que se sabe sobre o homem armado no aeroporto de Hamburgo

Este domingo, o aeroporto de Hamburgo, Alemanha, continua encerrado enquanto a polícia lida com uma situação de refém provocada por um homem envolvido numa disputa de custódia da sua filha.







O homem armado entrou com o carro pelas barreiras do aeroporto na noite de sábado, tendo disparado tiros e atirado um tipo de cocktails Molotov. Encontra-se estacionado por baixo de um avião da companhia aérea Turkish Airlines. Tem 35 anos e está com uma criança de quatro anos, sua filha."Devemos assumir de momento que ele tem uma arma de fogo e possivelmente explosivos de tipo desconhecido", adiantou a polícia no Twitter.Os negociadores estão em contacto com o homem e a comunicar através de um tradutor de turco, o que é apontado como bom sinal para o desfecho da situação. A polícia destaca que a prioridade é a proteção da menor, que deverá encontrar-se bem de saúde. Quanto ao estado mental da menor, as autoridades preferiram não tecer considerações.Segundo a BBC, o homem não concordou com decisões feitas pelas autoridades relativamente ao acordo de guarda da criança e queria viajar para a Turquia com ela. Terá feito essa exigência quando os negociadores contactaram com ele, mas essa possibilidade já não está a ser explorada.A mãe da menina avançou que o pai esteve em contacto com ela, e foi quem alertou as autoridades para o desaparecimento da filha.